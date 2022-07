Météo en France : 21 départements placés en vigilance orange aux orages

Après les températures caniculaires, la France va connaître un épisode orageux potentiellement violent, prévient Météo France ce 20 juillet 2022. Dans son bulletin matinal de vigilance, les prévisionnistes ont classé 21 départements en vigilance orange aux orages et 50 départements et l'Andorre restent en vigilance jaune. La façade ouest, particulièrement touchée par les chaleurs extrêmes, peut se réjouir de bénéficier d'un répit et reste en vert.

"Une masse d'air océanique plus fraîche est arrivée par l'ouest, prévient Météo France. Mercredi, les fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est du pays ainsi que l'Alsace avec des températures nocturnes demeurant toujours très élevées. Cette situation risque de perdurer encore plusieurs jours sur ces régions."

"Mercredi après-midi des orages éclateront. Ils seront d'abord localisés mais se généraliseront ensuite à l'ensemble des départements en vigilance orange. Ces orages pourraient être violents accompagnés de grêle et d'une forte activité électrique", précise l'agence.

La carte de vigilance du mercredi 20 juillet 2022 Crédit : Météo France

