publié le 03/07/2018 à 05:44

Le temps sera encore à l'orage mardi sur une grande partie du pays, de la Normandie au Grand-Est, jusqu'au Massif central et aux Alpes, ainsi que sur les Pyrénées, prévoit Météo France.



Sur ces régions, le ciel sera nuageux dès le matin, des ondées accompagnées par endroits de tonnerre se produiront. L'après-midi, les averses et les orages deviendront fréquents et se renforceront, s'accompagnant parfois de pluies intenses et localement de grêle, en particulier entre Massif central et frontières de l'est.

Près des frontières du nord, ainsi que sur la Bretagne et Pays de Loire, les nuages seront nombreux, mais le risque d'averses sera plus faible.

Sur le littoral méditerranéen et la basse vallée du Rhône en revanche, un temps calme et bien ensoleillé se maintiendra du matin au soir.



Ailleurs, le soleil l'emportera généralement, mais les nuages qui se développeront l'après-midi pourront donner quelques averses isolées, parfois orageuses en soirée sur le Sud-Ouest.

Les températures

Les minimales iront de 15 à 20 degrés, 16 à 23 près de la Méditerranée.



Les maximales varieront de 20 à 23 degrés près des côtes bretonnes et celles de la Manche, de 24 à 29 degrés dans l'intérieur de la Bretagne et la Normandie ainsi que près de l'Océan, de 28 à 33 degrés sur la majeure partie du pays, 34 à 35 de l'est de Midi-Pyrénées à la Provence.