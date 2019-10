publié le 23/10/2019 à 14:05

Béziers est sous l'eau après de forte pluie. "Il y a un chiffre : il est tombé 300 litres d'eau par mètre carré en l'espace de quelques heures, explique le maire de Béziers Robert Ménard. C'est à peu près la moitié de ce qui tombe en une année. Évidemment, tout un tas d'équipements sont incapables d'absorber autant d'eau." Le premier édile biterrois indique qu'il n'y a pour l'instant que des dégâts matériels.

"On a augmenté en une heure de 10 centimètres, on est à 9 mètres 80, prévient Robert Ménard. A partir de 12 mètres, c'est un vrai problème. Dans les heures qui viennent, l'eau qui est tombée dans l'arrière-pays va descendre. Et au même moment, ce qu'on craint, c'est l'eau qui remonte de la mer, puisque que la mer fait remonter l'eau dans l'Aube. On craint que ces deux vagues soient en même temps au niveau de Béziers. Là, ça pourrait être inquiétant. Même si les habitants de Béziers ont le sentiment que le pire est derrière eux, attention à ce qui va se passer sur l'Aube."

Le maire de Béziers met aussi en garde les Biterrois les plus téméraires : "Il ne faut pas sortir quand on n'a pas de raison de sortir et il faut suivre les indications. Quand il est écrit qu'il ne faut pas passer dans un carrefour, qu'il ne faut pas passer dans une rue, on ne passe pas, même si on a un gros véhicule et qu'on pense qu'on va passer. C'est dangereux pour soi et dangereux pour les autres."