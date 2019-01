publié le 29/01/2019 à 06:29

41 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour neige-verglas, des vents violents ou des risques d'avalanche.



La tempête Gabriel doit traverser le pays mardi 29 janvier, de violentes rafales sont attendues sur la côte atlantique et des chutes de neige conséquentes sont prévues en plaines sur la moitié nord du pays.

Les départements concernés sont :

Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Gironde (33), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Marne (51), Mayenne (53), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Somme (80), Vendée (85), Vienne (86), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95), Ariège (09), Haute-Garonne (31), Pyrénées-Atlantiques (64) et Hautes-Pyrénées (65).



Plus d'informations à venir.