publié le 13/09/2018 à 16:45

L'ouragan Florence est attendu entre jeudi soir et vendredi sur les côtes des États de Caroline du Sud et Caroline du Nord, à l'est des États-Unis. Le phénomène météorologique est classé comme une tempête de catégorie 2, après avoir été rétrogradé d'un cran mercredi.



À son approche, une page Facebook satirique a déclaré ironiquement vouloir prendre les choses en main en créant un événement intitulé Shooting guns at hurricane Florence to scare it away. Ce qui pourrait être littéralement traduit par : "Des coups de feu sur l'ouragan Florence pour l'effrayer", rapporte le quotidien régional The Charlotte Observer.



Un canular qui s'est largement répandu car à l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 33.000 personnes se sont déclarées "intéressées" par l'événement, et certaines n'ont, semble-t-il, pas décelé la satire, poursuit le quotidien. Un avertissement a été publié sur la page du réseau social pour mettre en garde les personnes qui auraient pris cet événement au premier degré.

Les auteurs coupent court au canular

"Ne tirez pas de coups de feu en l'air. Vous pourriez tuer quelqu'un et vous ne pouvez pas effrayer un ouragan. Je ne peux pas croire que j'ai à écrire ceci", peut-on lire en pied de la description de l'événement. En 2017, lors de l'ouragan Irma, le Sheriff de Pasco (Floride) avait formulé un avertissement semblable à ce message posté sur Facebook, en exhortant les Américains à ne pas tirer sur le phénomène météorologique.