Copie de Noël 2020 : Météo France prévoit le 25 décembre le plus froid depuis 10 ans

publié le 24/12/2020 à 22:32

D'après les prévisionnistes de Météo France, ce 25 décembre 2020 sera le Noël le plus froid en France depuis dix ans. Les minimales seront comprises entre -1 et 3 °C sur la plupart des régions et seront de 3 à 8 °C près de la Méditerranée.

L'est de la France devrait profiter des flocons pour ce Noël, toutefois la neige n'est pas à prévoir sur la majorité du territoire. C'est surtout au niveau des températures que tout va se jouer car, en effet, si ce mois de décembre a été relativement chaud, Météo France prévoit le Noël le plus froid depuis dix ans avec une température moyenne de 4,5 °C contre une normale de 5,4 °C (basée sur la période 1981-2010).

Vendredi matin il fera 4 °C à Brest et La Rochelle, 3 °C à Toulouse et à Metz ou encore 5 °C à Paris. L'après-midi le mercure atteindra 5 °C à Lille, 6 °C à Rennes mais ne dépassera pas les 2 °C à Aurillac. C'est sur les bords de la Méditerranée et en Corse que les températures seront les plus clémentes avec des maximales atteignant les 10 °C à Nice, 9 °C à Montpellier et jusqu'à 12 °C à Ajaccio.

Il faudra prévoir de fortes gelées en montagne ainsi que beaucoup de vent près de la Méditerranée et en Corse.