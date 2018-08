publié le 07/08/2018 à 07:07

"Il nous reste encore une journée à tenir, et nous aurons passé le plus dur", assure Agnès Buzyn. Ce mardi 7 août marque l'ultime journée de cette épisode caniculaire d'ampleur avec un nouveau pic de chaleur attendu sur une large partie du pays, et notamment sur le nord-ouest où des températures record pourrait être enregistrées.



Alors que 56 départements sont toujours en vigilance orange canicule, ceux-ci devraient prochainement rétrograder en vigilance jaune. En revanche, dix départements d'un grand quart nord-ouest sont passés en vigilance orage : la Sarthe, le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, la Somme, l'Aisne, l'Oise, le Nord et le Pas de Calais.

Cette dégradation orageuse arrivant par le Nord-Ouest et gagnant le reste du pays entraînera une baisse parfois "brutale" des températures et "mettra fin à cette période caniculaire" mercredi, prévient Météo France.

66 départements sont en vigilance orange "canicule" ou "orages", mardi 7 août Crédit : Capture d'écran / Météo France

Une attention toujours soutenue

Malgré le rafraîchissement annoncé, les autorités sanitaires ont appelé à ne pas relâcher l'attention. "La récupération est de plus en plus difficile" pour les personnes fragiles et âgées, a rappelé sur BFMTV le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui redoute un "effet contre-coup sur les organismes des personnes les plus fragiles" trois ou quatre jours après la fin de l'épisode.



Quinze ans après la canicule meurtrière d'août 2003, "les messages de prévention commencent à porter leurs fruits", a-t-il toutefois noté.



Alors qu'il est recommandé de boire régulièrement de l'eau mais aussi de manger suffisamment, un quart des personnes âgées qui ont consulté un service d'urgence pour la canicule souffrait d'hyponatrémie : ces personnes avaient bu trop d'eau sans manger assez. Malgré tout, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a assuré sur RTL qu'il n'y avait "pas aujourd'hui d'alerte particulière", même s'il faudra attendre un mois pour avoir les "chiffres consolidés des pathologies et des décès" liés à la chaleur.