publié le 05/08/2018 à 15:53

La vague de chaleur n'est pas prête de s'arrêter. Si les températures ont très légèrement baissé ce dimanche, la chaleur étouffante reviendra en début de semaine, avec un pic de canicule prévu lundi dans le Sud et mardi plus au nord. Le centre du pays pourrait aussi connaître des températures plus importantes que ce week-end mardi 6 août. Météo-France prévoit notamment 38 degrés l'après-midi à Paris.



"L'arrivée d'une masse d'air plus maritime, venue de l'Atlantique, jouera un rôle rafraîchissant dès mardi", explique François Jobard, prévisionniste. Des températures plus conformes à la normale saisonnière feront leur retour à partir de jeudi.

Dans le top 3 des canicules les plus sévères

Samedi, l'air venu du Sahara a fait grimper les thermomètres au-delà des 40°C localement avec notamment 41,3°C dans l'après-midi à Béziers (Hérault). "La journée du 4 août a été la plus chaude en moyenne sur la France depuis la canicule de 2003", a indiqué François Jobard, prévisionniste à Météo-France. Cet épisode sera quoi qu'il arrive dans le "Top 3" des canicules les plus sévères mesurées en France.

De nombreux records de température nocturne ont aussi été battus dans le Sud. Dans la nuit du dimanche 5 août, la température n'est pas descendue sous les 30,3 degrés.

4% des passages aux urgences liés à la canicule

Canicule : comment protéger les bébés de la chaleur ?Conséquence de la canicule, quatre réacteurs de centrales nucléaires sont arrêtés : l'un à Fessenheim, deux à la centrale de Bugey dans l'Ain et un dans celle de Saint-Alban en Isère. Plusieurs TGV ont également subi des retards suite à un incendie au niveau du pont de Rungis, en Île-de-France.



Corollaire de la chaleur et du trafic routier, la pollution à l'ozone touche aussi de nombreuses régions. L’île-de-France connaît un épisode de pollution qui devait se prolonger jusqu'à lundi au moins, tout comme la vallée du Rhône et la Gironde.



La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a repoussé son départ en vacances et s'est rendue dimanche matin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker à Paris. Elle s'est voulue rassurante quant au dispositif mis en place dans le cadre du plan canicule, assurant que seuls 4% des passages aux urgences étaient liés aux fortes chaleurs. Elle a appelé toutefois à la vigilance vis-à-vis des enfants, à cause du risque de noyade et de malaise liés à la chaleur, notamment pour les bébés.