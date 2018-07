Canicule : Météo France place 9 départements en alerte orange

publié le 24/07/2018 à 16:23

Neuf départements de l'Île-de-France et du Nord ont été placés en alerte canicule par Météo France, mardi 24 juillet. D'après l'organisme de surveillance météorologique, il s'agit de "phénomène non remarquable mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées".



"Cette hausse des températures s'amplifiera jusqu'à vendredi avec, au plus chaud de l'après-midi, des températures atteignant 34 à 37 degrés. Les nuits seront elles aussi de plus en plus chaudes", a précisé Météo France alors qu'à Paris, le niveau 3 du plan canicule a été activé. Une dégradation pluvio-orageuse est attendue en fin de journée de vendredi par l'ouest et provoquera une baisse sensible des températures pour le week-end.

Les neuf départements concernés sont : Nord (59), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Canicule: neuf départements en vigilance orange mardi 24 juillet 2018 Crédit : Météo France