publié le 30/06/2018 à 12:01

La France connaît un épisode de forte chaleur, avec des températures autour de 30 degrés. Météo-France annonce un temps estival. "Une dépression située au large la péninsule ibérique favorise des remontées d'air chaud sur tout le pays" explique l'établissement public.



L'an dernier déjà le pays a connu d'importantes températures au mois de juin. Le 21 juin 2017 a été la journée la plus chaude en France depuis 1945, avec une moyenne nationale de 26,4 degrés. Pour le moment, aucun département n'est placé en vigilance orange.

Samedi et dimanche 1er juillet, "une dépression atlantique gagnera l'Espagne. Les températures seront encore en hausse, dépassant les 30 degrés sur de nombreuses régions. Localement, on pourrait atteindre le seuil de 35 degrés" indique Météo-France.

> Michel Cymes vous dit comment lutter contre la sensation de chaleur Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTLnet | Durée : 02:43 | Date : 18/06/2018

Découvrez nos cinq conseils pour lutter contre la vague de chaleur au quotidien.

1. S'hydrater

Un litre et demi par jour ! C'est la quantité minimum d'eau qu'il faut boire, et pas uniquement l'été, mais en période de chaleur il est d'autant plus important de s'hydrater. Avec la transpiration le corps se déshydrate, boire de l'eau compense donc cette perte. Les sodas, très sucrés, ne désaltèrent pas autant que de l'eau.



Désolée aussi pour les amateurs de foots et les autres, la bière fraîche est une fausse bonne idée, car l'alcool est à proscrire. Parmi les premiers symptômes de la déshydratation : la baisse de concentration, la fatigue et les maux de tête.

2. Veiller à son alimentation

L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) recommande de manger en quantité suffisante, en privilégiant les fruits et légumes, riches en eau. En revanche, mieux vaut éviter les viandes grasses. Manger léger est aussi un moyen pour ensuite faciliter l'endormissement.

3. Conserver la fraîcheur dans la maison

Pour que la chaleur ne pénètre pas dans la maison, il est conseillé de ne pas ouvrir les volets et de garder les rideaux fermés en particulier quand les températures sont les plus élevées. Il est possible d'ouvrir les fenêtres seulement quand l'air est plus frais, souvent en soirée. L'usage du four est à proscrire, tout comme les appareils électriques qui produisent de la chaleur.

4. Éviter les activités physiques

Il est recommandé d'éviter les efforts physiques lors des épisodes de fortes chaleurs, comme les séances de sport intense. Un décret de 2008 précise les conditions de travail des travailleurs exposés aux conditions climatiques.



"Les travailleurs disposent soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes" précise donc l'article 3 du texte.

5. Faire attention aux personnes vulnérables

Une attention particulière est requise envers les bébés, les plus petits et les plus âgés en veillant à ce qu'elles s'hydratent, en les appelant et si possible en passant les voir régulièrement. L'Inpes recommande aussi une attention particulière envers les femmes enceintes.



Si vous prenez des médicaments, vous pouvez demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.



Enfin, voici les numéros d'urgences à contacter en cas de problème : le 15 pour le SAMU, le 18 pour les Pompiers et le 112 pour le numéro européen d'urgence.