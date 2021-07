Ils sont connus pour leur film phénomène Intouchables sorti en 2011. Pourtant, le duo de réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache n'en était pas à son coup d'essai. Cinq ans plus tôt, en 2006, les deux hommes sortaient le long-métrage Nos jours heureux.



Une comédie, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle de Vincent Rousseau, qui pour la première fois, va diriger une colonie de vacances durant l'été 1992. S'en suit une accumulation de situations qu'il n'avait pas prévu : enfants indisciplinés, animateurs pas toujours très professionnels, activités à organiser...



L'apprenti directeur est d'emblé plongé dans son rôle où il devra faire face à toutes ces petites péripéties du quotidien pour un novice. Drôle et touchant à la fois, le film vaut donc le détour. Voici les trois raisons de suivre ce film, ce lundi 12 juillet soir à 21h05 sur M6.



1 - Des scènes cultes

Des scènes cultes, il y en a plus d'une. Mais parmi elles, celle de l'animatrice timide, à la limite de la dépression, qui finalement, explose et parvient à imposer son autorité. Grâce à son succès et ses plus d'1,4 million d'entrées en salle à l'époque, le film avait remporté le Prix du Public de l'Alpes d'Huez en 2006.



2 - Omar Sy avant le phénomène "Intouchables"

Il fait parti des têtes d'affiche de ce long-métrage. Omar Sy, bien connu du petit écran reste encore très discret en ce qui concerne le grand écran. Cinq ans avant sa percée grâce à Intouchables, l'acteur français abordera le rôle d'un animateur aux méthodes pédagogiques qui laisseront à désirer. Le comédien nous fera rire tout au long du film.

3 - Des enfants source de fous rire

Comme bien souvent, difficile de résister aux enfants. Présents dans de nombreuses scènes, moments drôlissimes assurés. Avec 70 enfants dans une colonie de vacances, les relations avec les équipes d'animation ne seront pas toujours au beau fixe. Des scènes pétillantes et spontanées, de quoi séduire le spectateur.