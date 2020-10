"Passer à table a toujours été un plaisir" pour les sœurs Duhamel

publié le 09/10/2020 à 20:08

Elles sont cinq sœurs originaires de Roubaix. Ensemble, Annette, Françoise, Jacotte, Guite et Colette ont décidé de publier un livre de 140 recettes. "5 drôles de sœurs" est sorti en février 2019 et pourtant, le succès ne faiblit pas. Déjà 14.000 exemplaires ont été vendus.

"On a toujours cuisiné pour nos enfants. Comme ils nous demandaient souvent des recettes, l'idée de leur faire un livre nous est venue", confient Annette et Françoise. "Ce sont des recettes simples et l'on trouve aussi plein d'histoires, de tendresse, de bonheur… C'est un livre de partage !" Et tout l'esprit de cet album est là : partager pour le plaisir d'être à table, seule ou en famille.

Si les sœurs Duhamel se retrouvent rarement à cinq dans une cuisine, elles sont souvent ensemble à table pour partager leurs petits plats, dont certaines recettes viennent de leurs parents. Au menu, un peu de tout : de la blanquette de veau préparée avec "tout son cœur", aux carottes râpées "assaisonnées de crème fraîche entière, citron et moutarde", en passant par les frites "qui, dans l'huile font un bruit différent quand elles sont cuites" et qu'elles mangeaient deux à trois fois par semaine pendant leur jeunesse "au moins le jeudi et le samedi." "On ne mangeait pas toujours beaucoup, mais on se régalait toujours", concluent les frangines.