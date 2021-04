Nettoyage de printemps : toutes les astuces pour le faire vite et bien

publié le 04/04/2021 à 06:35

Avec l'arrivée des beaux jours, nombreux sont ceux qui vont sortir les balais et les chiffons et faire le grand nettoyage de printemps. Près de 9 Français sur 10 s'y attellent chaque année. Cette pratique ancestrale nous viendrait du monde agricole, lorsqu'à la fin de l'hiver il fallait faire de la place à l'intérieur pour les futures récoltes. D'autres racontent qu'elle viendrait de la religion. Quoiqu'il en soit, voici quelques astuces pour vous lancer.



Organisez-vous. Prenez le temps de définir quelles pièces de votre maison ou appartement vous allez ranger et/ou nettoyer et dans quel ordre. Il est recommandé de procéder de haut en bas, que ce soit en terme d'étage (si vous en avez) ou dans une même pièce, car la poussière que vous faites tomber se dirige vers le bas.

Toujours en ce qui concerne la poussière, commencez par les armoires, les tables et les plantes puis les meubles et les tapis. Finissez par les sols. Si vous avez la chance de bénéficier d'un espace extérieur, terminez par votre hall d'entrée. Si vous le faites avant, vous risquez de tout salir en rentrant.

Enfin, n'hésitez pas à faire participer toute la famille en confiant à chacun, en fonction de son âge et sa bonne volonté, des tâches (sans mauvais jeu de mot).

De quoi avez-vous besoin ?

Pour votre grand nettoyage de printemps, vous aurez besoin de plusieurs produits essentiels: du nettoyant pour vitre, du vinaigre ménager, de l'eau de javel, du bicarbonate de soude, du savon noir, du savon de Marseille et de l'alcool ménager.

Voici les outils indispensables : des sacs poubelle, une éponge, une serpillère, des gants, un balai ou un aspirateur, une petite brosse, un seau et des chiffons.

Que dois-je nettoyer dans quelle pièce ?

Dans la cuisine, pièce centrale de la maison, vous pouvez commencer par vider vos placards, jeter les produits périmés, nettoyer les étagères et réorganiser si vous le souhaitez. De même pour vos tiroirs, sans oublier de faire la poussière sur le haut des meubles. En ce qui concerne le frigo, videz-le complètement, faites le tri dans les aliments et nettoyez-le. Videz également le congélateur qui doit être dégivré et nettoyé une fois par an. N'oubliez pas le petit électroménager : grille-pain, bouilloire, robot, cafetière...



Dans les pièces d'eau, versez de l'eau de javel dans les différentes canalisations. Pensez à détartrer les joints de carrelage avec une brosse à dents imbibée de vinaigre blanc et/ou du bicarbonate de soude. Comme pour la cuisine, videz les placards, jetez, triez, lavez et rangez. Profitez également de votre nettoyage complet pour faire le point sur votre pharmacie et rapporter au pharmacien les médicaments périmés.



Dans les autres pièces (chambre, salon, salle à manger, bureau), dépoussiérez et lavez vos tapis, pareil pour la moquette si vous en avez, à l'aide d'une machine spéciale que vous pouvez louer. Enlevez les rideaux, couettes, housses de canapé, d'oreillers, dessus de lit, couvertures et passez tout ça à la machine à laver avec des balles de tennis dans le tambour. Dépoussiérez tous vos placards, bibelots, lampes et objets et pensez à nourrir avec un produit adapté les meubles en bois si vous en avez.