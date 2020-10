Les astuces de Cyril Lignac pour réussir une mayonnaise allégée

publié le 01/10/2020 à 10:59

Chaque jour, et à la demande des auditeurs qui posent leurs questions via le 3210 ou sur RTL.fr, Cyril Lignac donne des astuces pour cuisiner et élaborer des plats savoureux et réussis. Ce jeudi 1er octobre, le chef répond à Bertrand, qui voudrait réaliser une mayonnaise, si possible allégée.

Pour Cyril Lignac, il faut sortir les œufs avant, même la veille, pour qu'ils soient à la bonne température. Il faut de bons œufs, bio si possible. On sépare le jaune du blanc, en conservant le blanc pour en faire autre chose, comme des meringues par exemple.

Le chef émulsionne ensuite le jaune avec une cuillère de moutarde, et fouette avec de l'huile de pépin de raisin. Selon lui, il faut y aller doucement avec l'huile, car tout se joue sur les premières gouttes. Plus on intègre de l'huile, plus la mayonnaise sera compacte. Pour la faire légère, Cyril Lignac conseille de rajouter un peu d'eau à la fin, et du yaourt grec.

On peut aussi faire des variantes : un peu de curry pour aller avec un tourteau, de la Savora pour un tartare de bœuf, ou encore du chipotle pour un burger.