Fêtes des mères 2021 : 6 recettes de Cyril Lignac à faire avec ses enfants

Ce 30 mai, c'est la Fêtes des mères en France. L'occasion de passer un moment en famille et de faire plaisir à votre mère en cuisinant de bons petits plats, par exemple. Ou en l'aidant aussi dans ses tâches du quotidien puisque tout le monde le sait, les mères sont des héroïnes. Nos héroïnes, qu'elles soient dans la même ville que nous ou non.

Pour vous aider dans la quête de votre plat qui pourrait faire plaisir à votre mère, découvrez 6 recettes de Cyril Lignac que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Tout le monde met la main à la pâte sauf la reine de cette journée. Des préparations sucrées pour un brunch, comme les pancakes ou salées comme l'avocado toast, mais aussi de quoi concocter des cookies fondants et croustillants pour le goûter ou un gâteau moelleux aux fraises en dessert, vous trouverez votre compte, quel que soit votre niveau de cuisine.

Cette journée est aussi faite pour se rappeler des bons moments ou des moins bons, avec les mères disparues. Pleurer, en parler, en rire... La Fête des mères est aussi l'occasion si vous en avez envie de cuisiner un plat que votre mère adorait ou qui rappellera de tendres souvenirs.

1. Des pancakes pour un brunch

Prenez un saladier dans lequel vous mettez 300 grammes de farine, deux sachets de levure et 50 grammes de sucre. Faites ensuite fondre 50 grammes de beurre demi-sel dans 35 centilitres de lait avant de les verser dans la farine, en y battant deux œufs. Laissez le tout reposer avant de commencer votre cuisson de pancakes dans une crêpière. Lors de la dégustation, vous pouvez les agrémenter de pâte à tartiner, de sirop d'érable de miel ou bien de confiture.

2. Des cookies croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur

Pour les cookies au chocolat, on a besoin de 120g de sucre cassonade et 120g de sucre semoule que l'on mélange. On ajoute 300g de farine et 6g de levure en sachet. Si on veut baisser un peu le sucre, on peut mettre 100g de sucre cassonade et 100g de sucre semoule, "chacun adapte sa recette", précise Cyril Lignac.

Ensuite, on ajoute 175g de beurre que l'on met pommade, on le laisse donc en dehors du frigo pendant une heure. On bat un œuf que l'on ajoute au beurre. On mélange par-dessus le sucre, la farine pour avoir une pâte. À ça on hache, le chocolat au lait. Cyril Lignac met 190g de chocolat au lait et 190g de chocolat noir. On peut aussi hacher des cacahuètes, des pistaches et des noisettes.

On roule la pâte comme un petit boudin et on la met au frigo pour la laisser refroidir. On coupe des tranches d'environ 2,5cm et on les cuit à 170 degrés pendant 10 minutes. Ce qui est important, c'est que les cookies soient croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. S'il vous reste de la pâte, vous pouvez la congeler.

3. Un gâteau moelleux avec des fraises

On mélange la farine, le sucre, du beurre, comme pour une pâte à madeleine. On ajoute des oeufs, de la fleur d'oranger, 40g de lait et de la levure chimique. Vous ajoutez des pépites de chocolat et vous versez la préparation dans un moule à gâteau, comme un moule pour un gâteau au yaourt, par exemple.



"Cela va nous donner un biscuit assez moelleux", précise Cyril Lignac. À côté, on réalise une petite chantilly avec de la vanille, de la crème liquide et du mascarpone. Une fois que le biscuit-madeleine est refroidi, on tartine de cette crème et par-dessus on met des framboises, des fraises. Cela donne donc un biscuit moelleux, fraises et chantilly.

4. Un risotto de coquillettes au jambon

L'avantage de cette recette c'est qu'elle est simple à partager : maman ou papa va s'occuper de préparer l'oignon, de couper le jambon, de couper la ciboulette. Ensuite, on prépare un petit bouillon, puis on met les oignons dans la casserole avec de l'huile d'olive, on remue doucement et dès que les oignons sont translucides, on y ajoute les coquillettes. On fait un peu éclater la pâte, comme un risotto.



Ensuite, on mouille avec du bouillon, et on laisse cuire. On répète plusieurs fois cette opération. Une fois que c'est cuit, on ajoute une cuillère de crème, du fromage rappé, le jambon. Il n'y a pas de risque de projection d'huile, donc l'enfant peut le faire.



Ensuite on sort la casserole du feu et on remue délicatement pour faire fondre le fromage, la crème et le jambon et ensuite il n'y a plus qu'à mettre dans les assiettes, avec dessus un petit peu de ciboulette, persil ou roquette, ce qui permet de faire découvrir les herbes aux enfants. On peut également y incorporer des légumes pour habituer les enfants au vert. Des tomates, des brocolis ou des petites pointes d'asperges en fonction de la saison.

5. Une soirée mexicaine en famille avec des tortillas

Pour cuisiner un guacamole, on prend de la chair d'avocat qu'on coupe avec des petits pois cuits pour apporter du goût (il vous faut 2 avocats et 100g de petits pois cuits). Ensuite, une cuillère à soupe de feuille de coriandre, du piment d'Espelette, ou du piment plus fort, un zeste de jus de citron. On assaisonne et on écrase avec un petit mortier si vous en possédez un ou à la fourchette. On termine avec du jus de citron et des feuilles de coriandre.



On fait réchauffer à la poêle les grandes tortillas et à côté on prépare une fondue d'oignons que l'on va faire caraméliser avec de l'huile d'olive et une noisette de beurre. Ensuite on prend des aiguillettes de poulet. Dans un petit plat à côté, on met de l'huile d'olive et de la poudre de saté, on roule les aiguillettes dedans. On les cuit au four ou à la poêle. Puis, on fait des lamelles de radis, des carottes en pickles ou des cornichons.



On tartine la galette d'avocat, on ajoute le poulet, les petits oignons, on roule tout cela et c'est prêt pour la dégustation.

6. L'avocado toast pour un brunch

Le chef Cyril Lignac commence par confier qu'il adore manger des œufs, parce que c'est "nourrissant, c'est bon" et on peut les manger de "différentes manières". Pour cette recette il faut une tranche de pain toasté, un avocat qu'on écrase avec du jus de citron, du sel et du piment d'Espelette.



À côté, on fait cuire les œufs : six minutes pour des œufs mollets. Il faut bien les caler dans de l'eau glacée pour bien garder le mollet de l'oeuf. On peut ajouter des radis et de la chair de tourteau, cela nous fait une belle tartine. On coupe l’œuf en deux et on le dépose sur la tartine croustillante, de l'avocat écrasé, de l'huile d'olive et du piment d'Espelette et "ça, c'est top pour démarrer la semaine", conclut Cyril Lignac.