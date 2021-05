publié le 15/05/2021 à 11:04

Du fromage fondu, des bricks dorées et farcies, une charlotte au chocolat... Vous avez l'eau à la bouche ? Votre petit coeur commence à fondre en pensant à votre première bouchée dans un hamburger ou une pizza maison ? Voilà de quoi vous réconforter face au temps morose du week-end de l'Ascension.

Avec ces 6 recettes et 1 bonus concoctés par Cyril Lignac, ces jours de repos auront une saveur particulière. Du fondant, du gourmand, des saveurs et des plats mijotés pour vous régaler seul, en famille ou en couple. Un bon repas est souvent adéquat pour se remonter le moral et partager un moment à plusieurs (tout en respectant les gestes barrières).

Un hamburger au poisson à cuisiner avec vos enfants, des madeleines moelleuses à tremper dans du thé, une pizza maison cuite à la perfection, un savoureux poulet à la marocaine... Ces 6 recettes s'adressent aux cuisinières et cuisiniers de tous les niveaux. Régalez-vous !

1. Des bricks dorées et farcies à la crevette

Il vous faut 250g de crevettes crues à découper en petits dés, de la carotte que l'on coupe finement, un oignon coupé et des champignons de Paris hachés. On mélange avec 125g de germes de soja, que l'on coupe en petits dés avec des vermicelles cuits. On met 3 cuillères à soupe de sauce soja et un œuf cru. On mélange le tout et cela nous donne une farce crue.

On taille des feuilles de brick et on met un tout petit peu de farce. On plie les feuilles de bricks en triangles. On les badigeonne de beurre pour attendrir les feuilles de brick avant le pliage, recommande Cyril Lignac. Pour frire les bricks, on utilise de l'huile de pépins de raisin. La farce va ainsi cuire.

À côté on fait une sauce avec fromage blanc ou du yaourt grec. Vous ajoutez des feuilles de menthe ou de l'aneth. On peut mettre des cornichons et de l'échalote, pour une sauce acidulée et un peu croquante pour tremper les petits beignets dedans.

2. Une pizza maison cuite comme il faut

D'abord, pour votre pâte à pizza, il vous faut 500g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure de boulanger déshydratée (disponible en supermarché), et 250 ml d'eau à température ambiante. Cyril Lignac la choisit même un peu chaude "pour une poussée un peu plus rapide". Il faut ensuite laisser reposer la pâte 20 minutes.

Ensuite, on choisit les ingrédients de la pizza. Pour éviter que cela ne coule à la cuisson, on évite de mettre de la mozzarella au four. On cuit les tomates, on met de l'huile d'olive et du basilic. Il faut mettre tout cela dans le four, très chaud, 210-220 degrés pour que la pâte saisisse et soit bien croustillante. On termine la pizza avec des champignons de Paris crus, de la mozzarella ou de la burrata fraîche. "J'en appelle à la créativité de chacun", souligne Cyril Lignac sur le choix des aliments de votre pizza.

Vous pouvez aussi faire une pizza à la bolognaise de bœuf ou de veau que vous mettez directement sur la pâte. "L'essentiel est de cuire au four pâte et tomates ou pâte et crème", poursuit le chef.

3. Un hamburger au poisson idéal pour les enfants

Pour ce faire, il faut commencer par préparer trois petites assiettes. Une dans laquelle on met de la farine, dans une autre des blancs d'œufs et ensuite une autre assiette avec de la chapelure. On assaisonne le poisson, on le roule dans la farine, on le tapote, ensuite on le met dans les blancs d'œufs, puis dans la chapelure.



On le met ensuite à cuire dans une poêle avec de l'huile d'arachide et une noisette de beurre demi-sel, et on arrose. Quand on cuit le poisson seulement à l'huile, il a du mal à colorer. Une noisette de beurre demi-sel apporte vraiment de la caramélisation. Vous pouvez le déguster avec une purée de carottes au curcuma. Il faut les mixer au blender, ajouter du beurre demi-sel et du curcuma pour le côté épicé. Si on ne veut pas ajouter d'épices pour les enfants, on met simplement une pincée de sucre ou un peu de miel pour adoucir la carotte.



Et si on veut vraiment faire plaisir aux enfants, on peut faire un hamburger de poisson. On toaste le pain du hamburger au grille-pain ou à la poêle. On écrase ensuite un avocat avec de l'huile d'olive, du sel et on tartine le pain. Par-dessus on dépose le poisson, un peu de mayo et de ketchup, avec quelques petits légumes. Que l'on soit petit ou grand cette recette de hamburger plaira à tous !

4. Un poulet à la marocaine

Pour un poulet à la marocaine selon Cyril Lignac, il faut d'abord préparer une marinade avec de l'ail, du poivre, du sel, du gingembre, du curcuma en poudre, de la coriandre et du persil haché, du jus de citron et de la pulpe de citron confit et de l’huile d’olive. On peut aussi ajouter du ras el-hanout. Il faut ensuite badigeonner le poulet fermier dedans et à l’intérieur, puis le laisser une nuit au frais.



Le lendemain, cuisez-le dans une marmite pendant une heure. Caramélisez le poulet quelques minutes au four et faites réduire la préparation avec des oignons et laissez-les caraméliser. Servez avec des olives vertes et citrons confits. Vous pouvez aussi ajouter des foies de volailles dans la sauce.

5. Des madeleines moelleuses, avec une belle bosse

Pour réaliser de délicieuses madeleines, rien de plus facile ! Commencez par faire fondre 80 grammes de beurre, à laisser de côté. Mélangez ensuite 2 œufs avec 60 grammes de sucre, battez-les bien. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter un petit zeste de citron, ou de la fleur d'oranger pour relever le tout.



Ajoutez une petite cuillère de lait pour obtenir un peu de moelleux ainsi que 130 grammes de farine. Mélangez bien et versez un sachet de levure chimique comme dans un cake et terminez avec le beurre fondu.



Prenez ensuite un moule à madeleines et beurrez-le puis farinez-le. Avec une poche à douille, remplissez aux 3/4 le moule. Tapotez bien et il ne reste plus qu'à cuire les madeleines à 200 degrés, ce qui va donner un choc thermique. Dernière astuce, baissez votre four à 170 degrés, ce qui va permettre de créer la fameuse petite bosse tant recherchée.

6. Une charlotte au chocolat

Déjà, pour la mousse au chocolat, il faut faire fondre 125 grammes de chocolat blanc, avec 10 centilitres de crème liquide. Cela fait la base de la ganache. Juste à côté, on mélange 50 centilitres de crème liquide, avec 30 grammes de mascarpone pour qu’elle ait une belle tenue. On rajoute de la pulpe de vanille et 20 grammes de sucre glace, pas très sucrée car à côté il y a le chocolat blanc.



Et ensuite on mélange la préparation de chocolat blanc avec la crème dans la chantilly. Cela donne une mousse au chocolat blanc. On ajoute des copeaux de chocolat pour faire stracciatella. C’est la base de la charlotte au chocolat. À côté on coupe des poires.



Pour les boudoirs, au bain-marie, on met deux œufs que l’on bat avec 50 grammes de sucre, on incorpore 50 grammes de farine délicatement, on les met dans une poche à douille, et on fait les boudoirs à la plaque. Comme des petits éclairs que l’on dresse. Le secret ? C’est de commencer à les cuire au four. On les cuit à 190 degrés, pendant 7 à 8 minutes. Au bout de 5 minutes, ajoutez le sucre glace et remettez-les au four. Ensuite on a plus qu’à monter la charlotte.

Bonus : comment twister ses plats avec du cheddar

Il existe le cheddar vintage, qui est un fromage vieilli, qui est très bon dans les hamburgers. La technique de Cyril Lignac : râper le fromage frais à l'aide d'un microplane ou d'une râpe au dernier moment sur son steak. Ce qui remplacera le carré de fromage orange au milieu de son hamburger et sera meilleur.



Il est également possible d'utiliser le cheddar dans les salades. Dans une salade César ou une belle salade de mâche, avec des produits de saison, on vient parsemer de morceaux de cheddar en finition. On peut également utiliser le cheddar dans une recette de pesto au basilic en remplaçant le parmesan. On peut aussi l'utiliser pour changer du traditionnel gruyère dans les quiches, sur les pâtes et pour les gratins.