Confinement : 6 recettes salées et sucrées à base de marrons (et sans dinde)

publié le 21/11/2020 à 09:06

Il est petit, rond et marron. Pour certains et certaines, le marron, ce sont les souvenirs dans les cours de récré quand nous étions hauts comme trois pommes, lorsque les feuilles changent de couleurs et qu'on s'amusait à les ramasser pour réaliser des collections. Pour d'autres, c'est aussi les souvenirs de balades dans la nature, en famille ou entre amis, ou de repas de Noël puisqu'on le sert traditionnellement avec de la dinde.

Pour ce confinement et toujours explorer de nouvelles recettes, après des sauces de pâtes qui changent de la "carbo" et de la "bolo", des desserts de Cyril Lignac ou encore des plats faciles d'anciens candidats Top Chef, partons maintenant à la (re)découverte du marron.

Ici, le marron ne sera pas un accompagnement, mais la base d'une douceur sucrée ou une touche à ajouter dans une purée ou encore une soupe. Sa texture, son goût et sa cuisson devraient apporter du réconfort et de la nouveauté dans votre confinement.

1. Les marrons glacés

Spécialité de l'Ardèche, le marron glacé est la petite douceur pour accompagner thé, café ou tisane. Pour la réaliser, il vous faudra plus de 40 minutes de votre temps et 125 grammes de marrons crus épluchés si vous êtes deux personnes. Pour la suite de la recette, suivez les étapes expliquées sur le site de Cuisine Actuelle. Il ne restera plus qu'ensuite à vous régaler.

2. Penne aux marrons, champignons et bacon

On sort un peu des recettes dites traditionnelles des marrons pour les mélanger à "la pasta". Si vous êtes végétarien, réalisez bien évidemment cette recette sans bacon et si vous intolérant au gluten, les pâtes sans gluten iront avec le reste de la recette. Il vous faudra au total 35 minutes pour la réaliser, 100 g de penne, 100 g de marrons cuits, 100 g de champignons, 125 g de bacon en allumettes. Le reste est à découvrir ici pour un plat réconfortant, comme nous en avons besoin pour cette période.

3. Velouté marrons, curry et lait de coco

Un velouté onctueux, parfumé et savoureux en 40 minutes, c'est possible. Pour cette recette, les ingrédients sont : 400 g de marrons surgelés, 50 cl de bouillon de volaille (dont Cyril Lignac vous explique la recette), 20 cl de lait de coco,1 cuillère à café de curry, 1 cm de gingembre frais râpé, 1 bâton de citronnelle et 1 bouquet de coriandre (facultatif si vous trouvez que cela a un goût de savon). Pour les étapes de la recette, suivez les instructions sur Cuisine Actuelle.

4. Le Lou Pisadou

Spécialité de l'Ardèche et de la Drôme, le Lou Pisadou est réalisé avec une pâte sablée, de la purée de marrons et une dacquoise aux amandes. Pour cette recette, il vous est recommandé d'avoir "un niveau confirmé" en cuisine, car elle est technique comme le précise le site de Marie Claire.

5. La crème de marron

Une recette ici traditionnelle, mais idéale pour revivre des souvenirs d'enfance pour certains et certaines. C'est une crème inventée en 1865 par Clément Faugier et qui saura vous apporter de la douceur. Il vous faudra 1 kilo de marrons et 750 grammes de sucre, selon les indications du site Cuisine AZ.



6. Purée de patate douce, lait de coco et marrons

Qui n'a jamais (ou d'ailleurs le fait encore) un puits de purée pour y verser le jus de la viande ? On oublie pour cette recette la pomme de terre et on se tourne vers la patate douce, sucrée mais tout aussi délicieuse. Pour la réaliser, vous pouvez utiliser des marrons cuits.