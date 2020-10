publié le 10/10/2020 à 10:30

L’automne, c’est l’occasion idéale pour parfaire ses connaissances en cuisine estivale. Champignons, fruits, légumes, viandes… Aucune envie n’est laissée pour compte grâce à la richesse culinaire qu’apporte cette saison.

Plusieurs légumes sont particulièrement à l’honneur : les pommes de terre qui se cuisinent à l’eau, en potage, en gratin ou en soupe, mais aussi la patate douce, la carotte violette ou encore l’artichaut, particulièrement saint pour le transit intestinal. En tajine, en salade, fondus au chèvre chaud, ou encore rôtis à l’huile d’olive, les artichauts peuvent se consommer crus ou cuits.

L'automne, c'est aussi l'occasion de consommer des blettes, peu caloriques et riches en vitamine C. Elles peuvent se cuisiner en gratin avec de la muscade et du fromage, alors que les brocolis, idéals pour lutter l’arthrose, seront délicieux en purée ou en galettes.

Le retour des cucurbitacées

Si les cucurbitacées vous tentent, de nombreuses recettes existent pour varier vos recettes. Crus, marinés, cuits, ou farcis, elles peuvent se décliner en gâteau, en gratin au potiron ou en soupe à la citrouille. On peut en profiter pour ajouter des champignons, comme la cèpe, la trompète de la mort ou encore la truffe. L’automne, c’est aussi la saison des châtaignes, idéales pour agrémenter les plats en veloutés ou en purées.

Les choux sont eux aussi à l’honneur alors que l’hiver approche. Michel Cymes rappelait sur RTL leurs bienfaits "pour l’équilibre nerveux et le système cardio-vasculaire". De fait, les choux sont riches en calcium, potassium, sodium et antioxydants, "qui retardent le vieillissement de chacune de nos cellules".

Sur son site, le Chef Simon, conseille des choux de Bruxelles aux noix et aux zestes de citron. Pour rappel, les noix, noisettes et les pignons de pain regorgent de magnésium, d’oméga 3 et 6 et d’oligo-éléments. Ils peuvent donner de la saveur à vos salades mais aussi aux gratins.

On n'oublie pas les viandes, les poissons et les fruits

Pour les carnivores, on retrouve les fameux gibiers, comme le sanglier qui peut se concocter en bourgignon, ou encore la biche, en filet. Et pourquoi pas essayer le lièvre, le lapin de Garenne, le pigeon ou encore à la grouse. Côté poissons, l’automne peut être l’occasion de concocter une blanquette de lotte crémeuse aux champignons ou un risotto de cabillaud.

Enfin, à l’automne, c’est le moment de déguster les fruits qui ont mûri au cours de l’été. On retrouve les poires et les pommes, particulièrement riches en vitamines. La traditionnelle tarte aux pommes, agrémentée d'amandes, sur sa pâte sablée ou feuilletée, ou des poires, en charlottes ou pochées au vin rouge, à vous de choisir !