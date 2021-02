Angèle reprend une chanson culte d'Alizée, la chanteuse réagit

publié le 03/02/2021 à 19:25

Il y a un peu plus de vingt ans, en 1998, les Français ont découvert une jeune adolescente à la voix d'ange, connue sous le nom d’Alizée. Elle a fait sa première fois dans l'émission Graines de stars, et a immédiatement conquis le public. Les années 2000 la hisse au sommet grâce à son tube "Moi... Lolita", écrit par Mylène Farmer.



Des paroles jugées trop sensuelles pour une adolescente, ce morceau avait suscité la controverse. Mais "Moi… Lolita" c’est aussi et surtout une chanson devenue culte aux yeux des Français, qui l'ont vue remaniée à toutes les sauces depuis sa sortie. Alors que Julien Doré l'avait repris dans une version plus acoustique, c'est au tour d’Angèle de se prêter à l'exercice.

Vendredi 29 janvier la jeune femme s'est filmée en train d'interpréter le morceau au piano. Une vidéo likée plus de 175.000 fois, notamment par Alizée, elle-même, qui n’a pas hésité à poster un commentaire très élogieux sous ce court extrait.

Des fans rêvent d'une collaboration entre les deux chanteuses

"Fan." C'est en effet par ce mot qu'Alizée a réagi à la reprise d'Angèle. Cette dernière a répondu à son commentaire par un émoji en forme de coeur. Une complicité naissante qui a donné des envies aux internautes, lesquels rêvent déjà d'un duo entre les deux artistes. "Sauvez l'année 2021 et faites un duo", "On attend une collaboration".