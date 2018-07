publié le 25/02/2018 à 15:20

La petite blague a assez duré. La petite commune d'Issou, dans les Yvelines, est la cible de blagues et de moqueries au quotidien. La mairie, les commerçants et les habitants du village ont décidé de porter plainte collectivement, pour interpeller le procureur de la République. Tout est parti d'une vidéo, postée il y a deux ans, devenue virale sur internet (à partir de 4 minutes 35 secondes).



Dans cette vidéo, un acteur espagnol est pris d’un énorme fou rire. À un moment donné, les internautes croient entendre "Issou" (Jesus en réalité, le nom du présentateur) dans la vidéo, entre deux éclats de rire. Un gloussement semblable au nom de la ville. Difficile de comprendre pourquoi mais, en quelques heures, le délire collectif commence. Sur Google, les internautes se moquent des habitants de la ville.

"On se fait harceler, ni plus ni moins, par des personnes qui s'amusent", explique Jessica, gérante d'un institut d’esthétique à Issou. Les plaisantins changent le nom des rues, mettent des noms en espagnol pour faire référence à la fameuse vidéo. Puis les choses vont encore plus loin : ils modifient noms et horaires des commerces sur Google.

Plusieurs plaintes déposées, en vain

"Ils ont marqué que la toiletteuse était définitivement fermée. Elle s'en est rendu compte deux mois après, ça porte préjudice", raconte Jessica, dont le nom a été modifié deux fois. "Il y a une dame dont ils ont indiqué que la maison était un restaurant et qu'il s'appelait 'La Soupe au fion'", poursuit la commerçante.



Mais les commerçants ne peuvent rien y faire. Tous les jours, leur calvaire recommence. Jessica voudrait interpeller directement Google, qui ne fait rien pour les aider. Plusieurs plaintes individuelles ont déjà été déposées, mais aucune n’a été concluante. Aujourd’hui, une trentaine d’habitants d’Issou se rassemblent pour envoyer une plainte collective au procureur de la République.