publié le 11/10/2019 à 22:12

L'affaire de Dupont de Ligonnès est entourée de mystères. Depuis des années, les questions restaient sans réponses : est-il mort ou vivant ? S'est-il suicidé ? Pourquoi aucun corps n’a pas été retrouvé ?

Introuvable depuis 8 ans

Jacques Pradel a consacré plusieurs numéros de L'Heure du crime sur RTL à l’affaire. Lors de la dernière en date, le 6 mai 2018, le journaliste était entouré de Guy Hugnet, journaliste spécialisé dans les enquêtes scientifiques et les affaires criminelles, et auteur de L'Affaire Dupont de Ligonnès, la secte et l'assassin, et de Georges Fenech, magistrat et homme politique français.

Le 21 avril 2011, la police de Nantes, alertée par des proches et des voisins, de la disparition de toute une famille, découvre, enterrés sous la terrasse de leur maison du 55, boulevard Shuman, cinq corps exécutés de façon méthodique : Agnès, 48 ans, Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans, le benjamin de la famille Dupont de Ligonnès.

Xavier Dupont de Ligonnès avait été aperçu pour la dernière fois en avril 2011 : le 14 avril, il avait été filmé par la caméra d'un distributeur de billets, et le 15, il avait quitté à pied un hôtel avec, sur le dos, un étui pouvant contenir une carabine.