Vosges : violée, séquestrée et torturée pour avoir dérobé de la drogue

et AFP

publié le 11/08/2018 à 16:10

Elle a subi "un calvaire" durant 24 heures. Une jeune toxicomane de 28 ans placée sous curatelle a été retrouvée lundi 6 août au bord de la route à Moyenmoutier (Vosges) par des riverains, selon le procureur de la République d'Épinal, Étienne Manteaux.



Quatre hommes âgés de 18 à 36 ans, dont un dealer, sont soupçonnés de l'avoir séquestrée et violée à son domicile, dans un village près de Moyenmoutier, puis dans un hôtel à Nancy où ils l'avaient emmenée. Les quatre suspects reprochaient à la jeune femme d'avoir volé une petite quantité de produits stupéfiants d'une valeur de 200 euros.

Lors de sa séquestration, la femme de 28 ans a subi "différents sévices (...), des coups de poings, des coups de pieds. Elle a été fouettée avec des câbles, elle a été brûlée, violée à plusieurs reprises", raconte le procureur.

Trois suspects mis en examen

Trois des quatre suspects ont été mis en examen pour "viols accompagnés d'actes de torture et de barbarie" et placés en détention provisoire, samedi 11 août. Cette qualification se base sur "des constatations médico-légales" et des enregistrements vidéo retrouvés sur le téléphone de l'un des suspects, a justifié le procureur, pour qui il y a eu une "volonté d'humilier" la victime.



Lors de leur garde à vue, ils ont reconnu avoir été présents "mais minimisent leur participation", selon France Bleu Sud Lorraine. Le quatrième suspect, "le dealer principal âgé de 19 ans", est quant à lui toujours activement recherché. Ils risquent une peine de prison à perpétuité.