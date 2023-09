VIDÉO - Mila Kunis et Ashton Kutcher s'expliquent après avoir défendu Danny Masterson, condamné pour viols

Les acteurs Mila Kunis et Ashton Kutcher ont présent des excuses après avoir défendu dans des lettres adressées à la justice leur confrère Danny Masterson. Ce dernier a été condamné jeudi 7 septembre à 30 ans de prison, la peine maximale pour les deux viols dont il avait été reconnu coupable en juin. Les trois plaignantes l'avaient accusé en 2017 de les avoir droguées et violées entre 2001 et 2003 à son domicile de Los Angeles.

L'acteur scientologue de 47 ans avait été révélé par la série That '70s Show, diffusée durant les années 1990. Il tenait le rôle de Steven Hyde, squatteur du sous-sol des héros, et fan de rock rebelle, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher. Ces derniers ont publié des excuses sur Instagram ce 10 septembre, suite à la publication par le magazine Variety le 9 septembre du contenu des lettres écrites par le couple dans le cadre du procès. D'autres acteurs de la série auraient également envoyé des lettres pour décrire la personnalité du coupable.

Dans la vidéo, Mila Kunis et Ashton Kutcher affirmaient être "conscients de la peine causée par ces lettres" et s'en sont excusés. L'actrice précisait qu'ils "soutiennent les victimes" et qu'ils ne cherchaient pas à remettre en cause leurs paroles en écrivant ces lettres. Ils ont justifié leur acte par une demande de la famille de Danny Masterson "pour représenter la personne que nous avons connue pendant 25 ans", a ajouté Ashton Kutcher.