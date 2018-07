publié le 29/03/2018 à 09:45

Jeudi 29 mars après 8h, une Peugeot 207 noire a foncé sur deux militaires du 7e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Varces-Allières-et-Risset (Isère). Les militaires, qui faisaient leur footing à proximité de la caserne de la commune iséroise, "ont réussi à remonter sur le trottoir sans être écrasés", selon Benoît Brulon, porte-parole de l'Armée de terre.



Le bilan est vierge. Il n'y a aucun blessé et les motivations du conducteur sont encore inconnues, selon une information du Dauphiné Libéré, confirmée par RTL."Il semble qu'il y avait manifestement une vive rancœur envers les militaires", a commenté le parquet, sans plus de détails.



Deux individus interpellés

L'homme, suspecté d'être le conducteur du véhicule, a été interpellé à Grenoble en fin de matinée dans le quartier de La Villeneuve, selon Le Dauphiné Libéré. Selon France Info, une femme, la propriétaire du véhicule utilisé pour agresser les militaires, a aussi été interpellée par la BRI, à Échirolles, toujours en Isère.

L'antenne de Grenoble de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon a été saisie. Une enquête de flagrance pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Grenoble, le parquet antiterroriste n'étant pas saisi. Les autorités locales, interrogées par le quotidien régional en début de journée jeudi 29 mars, estiment qu'"il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit d'une tentative d'attentat".

Un contexte sensible

Le contexte est particulièrement sensible moins d'une semaine après l'attaque jihadiste dans l'Aude qui a fait quatre morts, dont Arnaud Beltrame, l'officier de gendarmerie qui s'était livré à la place d'un otage.



Les derniers hommages aux victimes et leurs obsèques ont lieu jeudi à Trèbes et Carcassonne. Des tags hostiles au colonel Beltrame et glorifiant l'auteur de l'attaque ont été découverts hier et cette nuit à Grenoble.

Varces est située au sud de l'agglomération grenobloise. Crédit : Google Map