À Tours, une fonctionnaire de police au tribunal après avoir écrit un sms à Gérald Darmanin

Ce mardi 31 janvier, une fonctionnaire de police de 44 ans sera jugée au tribunal correctionnel de Tours pour une drôle d'affaire. Ce qu'on lui reproche ? Tout est parti d'un SMS transmis au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin de dénoncer les dysfonctionnements de son commissariat à Tours.

Problème, elle a récupéré le fameux numéro, à des fins personnelles, en consultant le Traitement des antécédents judiciaires (Taj). Un fichier, accessible à tous les policiers et magistrats de France, qui recense les personnes mises en cause dans des affaires pénales ainsi que leurs victimes. Le nom du ministre y figure pour avoir été poursuivi dans une affaire de harcèlement sexuel, d'abus de confiance et de viol (il a bénéficié d'un non-lieu, confirmé en appel le 24 janvier 2023).

"Ma cliente, dans le cadre de la loi, a dénoncé, au titre de l'article 40, une gradée qui avait tout simplement rédigée un faux procès-verbal de police. Or, de façon hallucinante, cette fonctionnaire de police a bénéficié d'un classement sans suite, alors même que l'infraction était constituée", a réagi, au micro de RTL, Me Marc Morin, l'avocat de la prévenue. Et de poursuivre : "Cette dénonciation ne s'est pas répandue dans la presse. Ma cliente a tout simplement fait son devoir et la seule réponse qu'elle a reçue, c'est d'être poursuivie au tribunal correctionnel de Tours".

Placardisation

Après le fameux SMS adressé à Gérald Darmanin, la fonctionnaire de police a été (subitement) cantonnée à de simples tâches administratives. De son côté, le ministre de l'Intérieur n'a pas directement répondu au message. Son directeur de cabinet s'en est chargé, précisant que "la placardisation" dont elle faisait objet "n'était pas acceptable" et qu'il était demandé aux supérieurs hiérarchiques de la fonctionnaire de police de "la réintégrer dans son poste".

Une enquête de l'IGPN, la police des polices, a été diligentée. 50 fonctionnaires de police du commissariat de Tours ont été entendus. La prévenue encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

