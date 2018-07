publié le 12/07/2018 à 15:07

L'histoire se déroule dans la Somme, à Ham. Ce banquier n'était pas très porté sur l'épargne. Le célibataire de 40 ans ne perçait pas les coffres mais il siphonnait les comptes. Tout cela pour renflouer sa propre trésorerie.



Pris à la gorge pour rembourser les 600 euros mensuels du prêt contracté pour l'achat d'une petite maison, assommé par les crédits à la consommation pour rembourser d'autre crédits... Il était aussi menacé de voir sa voiture saisie et écrasé par les agios dont il connaît pourtant par cœur la mécanique perverse.

Michael a donc ponctionné trois livrets d'épargne qui dormaient et dont les titulaires étaient presque sans défense : une vieille dame et deux hommes très malades. Il retirait en leur nom de l'argent aux distributeurs sans imprimer de reçu et n'envoyait plus à ses clients leurs relevés mensuels.126 retraits pour 68.000 euros prélevés.

Lorsqu'il a été démasqué, à défaut de sauver les meubles, le caissier est tombé de l'armoire et a pris la porte. Huit mois de prison avec sursis et obligation de rembourser ses victimes jusqu'au dernier euro.