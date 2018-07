publié le 31/03/2018 à 18:30

Un accident de manège s'est produit samedi 31 mars dans l'après-midi à Neuville-sur-Saône, dans la métropole de Lyon et a fait dans un premier temps cinq blessés dont deux graves selon un bilan provisoire, a-t-on appris auprès des gendarmes et des pompiers. L'un des deux adultes grièvement blessés est décédé peu de temps après.



Les pompiers ont été appelés à 16h40 pour un accident dans cette petite fête foraine et ils étaient une heure plus tard toujours en intervention et dans l'incapacité de donner un bilan définitif. Une enquête est en cours, menée par la compagnie de Lyon, ont indiqué les gendarmes de leurs côtés. Une nacelle de l'attraction (qui en contient quatorze, ndlr) se serait détachée selon les premiers éléments recueillis sur place.

Quelques instants plus tard, le bilan s'est fait plus précis : le pronostic vital de l'autre blessé grave n'est a priori pas engagé, rapporte la préfecture. Les trois autres blessés, des enfants, ne le sont que légèrement. Six autres occupants de la nacelle sont ressortis indemnes de l'accident. Ce samedi soir, le patron du manège était entendu par les gendarmes, a-t-on appris de source proche du dossier. Selon BFMTV, ce dernier aurait été placé en garde à vue.



La victime ne se trouvait pas dans le manège

Selon Le Progrès, l'homme décédé, un père de famille de 42 ans, ne se trouvait pas dans le manège. Il aurait été mortellement atteint par un morceau de la structure au moment "où celle-ci s'est affaissée". Les nacelles touchant alors le sol et éjectant une personne, a rapporté à l'AFP Laurent Buffard, adjoint au maire de la commune.



La mairie avait l'habitude d'organiser cette fête foraine chaque année au moment de Pâques avec les mêmes forains sans avoir connu aucun incident jusqu'ici, selon l'adjoint au maire.

Face au drame de samedi, qui a suscité une forte émotion dans cette petite commune d'environ 7.000 habitants, la mairie a pris un arrêté pour fermer les attractions.