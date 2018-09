Rennes : des enfants de 11 et 13 ans cambriolent une crêperie

publié le 08/09/2018 à 06:06

Des profils peu communs. Trois garçons âgés de 11 à 13 ans ont été arrêtés par la police rennaise dans la nuit du jeudi au vendredi 7 septembre, rapporte Ouest-France.



Aux alentours de 1 heure du matin, les forces de l’ordre ont été prévenues du cambriolage d’une crêperie rue Saint-Georges dans le centre-ville de Rennes. La vitre de l’enseigne a été brisée par un pavais et les trois malfrats ont dévalisé la caisse et pris la fuite.

Après s’être lancés à leur recherche, les policiers ont finalement retrouvé leur trace. Ils ont alors eu la surprise de découvrir des enfants. Deux des garçons ont déclaré avoir 11 ans et le troisième avoir 13 ans. Le plus âgé a été placé en garde à vue, selon le quotidien local. De leur côté, les deux plus jeunes ont fait l’objet d’une retenue judiciaire au commissariat.