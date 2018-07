publié le 04/07/2018 à 19:28

La détresse d'un homme sans domicile fixe, qui a mis le feu à une poubelle dans la nuit du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet, rue d'Estiennes-d'Orves à Reims, vers 23h40. Les pompiers sont intervenus au vue de l'ampleur que l'incendie a pris. À l'arrivée des policiers, l'homme s'est dénoncé et les a suivi, rapporte L'Union.



Âgé de 25 ans, l'homme, né à Colmar (Haut-Rhin), leur a expliqué qu'il avait incendié la poubelle pour retourner en prison. Il a raconté "ne plus supporter cette vie d’errance, sans projet, sans perspective, sans savoir où dormir la nuit suivante" explique le journal. Il était sorti de prison depuis deux ans et demi.



Il a même dit que s'il n'était pas incarcéré, il retournerait brûler une poubelle. Un expert psychiatre l'a examiné et a établi que l'homme est pénalement responsable de ses actes.

Condamné à trois mois de prison ferme

À l'issue de sa garde à vue, il a été présenté au parquet dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le prévenu a été "condamné à trois mois de prison ferme avec incarcération immédiate" précise le quotidien, qui ajoute qu'il sera libérable dès septembre grâce aux remises de peine.