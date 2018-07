publié le 02/07/2018 à 17:23

Nouvelle piste dans la traque de Redoine Faïd. Après avoir laissé l’hélicoptère et un premier véhicule, le braqueur qui s'est évadé de prison avait été aperçu, avec ses complices, dans un véhicule utilitaire Renault Kangoo blanc du côté de Gonesse dans le Val d’Oise.



Cette voiture a été retrouvée calcinée ce lundi matin dans l’Oise, selon nos informations. Pour le moment, Redoine Faïd et ses complices restent introuvables. L'hélicoptère avait aussi été retrouvé à Gonesse et on a perdu la trace des fuyards à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il avait été aperçu dans le véhicule blanc, c'était la dernière trace que les autorités avaient de lui.

L'évasion a été assez spectaculaire : un hélicoptère s'est posé dans la cour d'honneur, trois complices ont découpé des portes à la disqueuse pour accéder au parloir où Faïd se trouvait avec son frère.

Le braqueur incarcéré à la prison de Réau est déjà célèbre pour s'être évadé une première fois il y a 5 ans de la prison de Sequedin.