publié le 27/03/2018 à 06:55

Après des mois de surveillance discrète, les agents du renseignement qui suivaient Radouane Lakdim avaient décidé de le rencontrer pour la première fois. Ils voulaient l'évaluer en face à face et décider s'il était pertinent ou non de continuer à le suivre de près. La lettre de convocation lui avait été envoyée mais le terroriste de Carcassonne est passé à l'action avant de pouvoir se rendre à cette convocation.



Cette convocation était une procédure relativement classique car Radouane Lakdim a été surveillé de près. Cette surveillance avait été réactivée en septembre 2017 parce qu'il avait consulté des sites jihadistes. À nouveau, les policiers avaient mis en place une surveillance physique et un contrôle de ses fadettes, c'est-à-dire un contrôle des contacts qu'il avait via son téléphone.

Encore une fois, cela n'avait rien donné. Les policiers n'ont trouvé aucun signe de volonté de passage à l'acte, comme en 2014, 2015, 2016 lorsqu'il avait déjà été suivi. Les enquêteurs avaient donc décidé de le rencontrer pour la première fois et de l’évaluer directement en le convoquant. Radouane Lakdim avait, normalement, reçu la lettre.

Depuis mars 2013, le Franco-Marocain de 25 ans n'a jamais cessé d'être surveillé. Il gravitait dans l'entourage d'islamistes radicaux condamnés par la justice mais lui, malgré toutes les surveillances (il a été suivi, ses appels téléphoniques ont été tracés, il était repéré sur Facebook) n'a jamais montré de volonté de passer à l'acte.