Pierre Palmade : "Il est complètement hagard, les yeux dans le vide", témoigne un pompier

Ce pompier avec ses hommes ont été les premiers secours appelés sur les lieux de l'accident, vendredi 10 février, sur une route départementale située près de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne). Le pompier, devant les caméras de TF1, évoque des "morceaux de partout", des "voitures très abîmées".

"La voiture de Pierre Palmade serait venue percuter de face un véhicule circulant en sens inverse qui transportait un homme et une femme enceinte, ainsi qu'un enfant âgé de 6 ans", a relaté le procureur de Melun, samedi. "Un troisième véhicule serait venu percuter celui de cette famille, dans le cadre d'un suraccident", a-t-il ajouté. Le conducteur, un homme de 80 ans, a été légèrement blessé.

Quand les secours sont arrivés au niveau de l'accident, "il nous regarde, et c'est à ce moment-là qu'il nous dit qu'il est Pierre Palmade. Il est complètement hagard, les yeux dans le vide. Il est conscient", a raconté le pompier.

Dans la seconde voiture, la femme enceinte - qui va perdre son bébé - se trouve à l'arrière au côté de l'enfant de six ans. "Elle discute. Elle dit qu'elle a très mal au ventre". Le conducteur du second véhicule percuté, un homme de 40 ans, est toujours hospitalisé mais ses jours ne seraient plus en danger, selon BFM. En revanche, son fils ne se serait toujours pas réveillé.

"Les analyses toxicologiques ont mis en évidence que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants (cocaïne), a rapporté le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourlès. Le domicile de l'humoriste à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, a été perquisitionné dimanche 12 février. Une vingtaine de policiers et de gendarmes ont été mobilisés. Les enquêteurs n'auraient rien trouvé. Aucune trace non plus des deux hommes aperçus par des témoins de l'accident en train de prendre la fuite vendredi soir.

Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de stupéfiants.

