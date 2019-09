publié le 16/09/2019 à 00:04

Un incendie dans une maison de retraite du XVIe arrondissement de Paris a fait au moins un mort ce dimanche 15 septembre. La victime est un homme âgé de 100 ans. Le bilan fait également état de cinq autres blessées, dont deux graves : une femme de 96 ans dont le pronostic vital est engagé et un blessé âgé de 88 ans.

Les trois autres blessés, dont un pompier, se trouvent en urgence relative. Le feu est désormais maîtrisé après l'intervention de 156 pompiers. Le commandant Moulin, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris : "Un feu s'est déclaré vers 21h20 dans une maison de retraite médicalisée, au deuxième étage d'un bâtiment de quatre étages. Le bilan des victimes est assez lourd. [...] Nous avons cependant réalisé sept sauvetages donc le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd".

Le commandant Moulin ajoute que "tous les moyens de secours ont particulièrement bien fonctionné" et que le feu est désormais "éteint" et est "resté localisé dans la chambre d'un occupant et des fumées sorties dans le couloir ont touché d'autres personnes". Les causes du sinistre restent à déterminer.