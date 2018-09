publié le 09/09/2018 à 20:01

Les faits se sont déroulés dans l'après-midi du samedi 8 septembre. Un homme a pénétré dans la boutique Louis Vuitton de l'avenue Montaigne (VIIIe arrondissement de Paris), non loin de l'avenue des Champs-Élysées. Équipé d'une arme, l'homme a menacé le personnel du magasin avant de dérober une valise, racontent Le Parisien et France Info, qui a pu confirmer les informations du quotidien.



Au même moment dans la boutique se trouvait le propriétaire de LVMH, Bernard Arnault, groupe spécialisé dans le luxe dont fait partie la firme Louis Vuitton. Ce sont ses gardes du corps qui ont pris en chasse le délinquant en lui courant après. Ils sont parvenus à l'arrêter non loin, rue François Ier.

C'est en rattrapant l'individu que la supercherie a été démasquée : l'homme était en fait équipé d'une arme factice. Interpellé, il a été placé en garde à vue. Une enquête pour "tentative de vol à main armée" a été ouverte, confiée aux policiers du commissariat du VIIIe arrondissement.