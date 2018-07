publié le 30/03/2018 à 12:52

Une femme rouée de coups dans une rue sombre. C'est la vidéo mise en ligne mardi 27 mars par l'association L'Amicale des Jeunes du Refuge. Largement partagée, elle a permis d'identifier un des auteurs de l'agression sauvage de trois personnes transgenres, dans le XVIIème arrondissement de Paris, il y a deux mois.



Après la diffusion de cette vidéo, revendiquée comme celle d'une "brigade anti-trav" - anti transgenres - trois victimes ont porté plainte jeudi. Selon LCI, une enquête a été ouverte pour "violences commises en raison de l'orientation sexuelle ou supposée de la victime", et un individu mineur a été interpellé et placé en garde à vue.

Les recherches se poursuivent désormais pour identifier les co-auteurs de l'agression, en particulier Billal, l'auteur de la vidéo diffusé sur le réseau social Snapchat. Il s'agirait d'un "rappeur du quartier", selon Le Parisien.

Une "brigade anti trav" en France qui sévît en s'attaquant physiquement aux personnes transgenre. La France ne peut fermer les yeux sur ce qu'il se passe sur son territoire.

Nous interpellons les élu-es, indignez-vous publiquement, vous devez condamner ces agissements #LGBTphobie pic.twitter.com/y5psYwjenO — L'Amicale des Jeunes du Refuge (@AmicaleRefuge) 27 mars 2018

J'invite les personnes victimes de ce type d'agressions à porter plainte. Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du XVIIème arrondissement de Paris





Aussitôt alerté sur les réseaux sociaux, le maire Les Républicains du XVIIème arrondissement de Paris Geoffroy Boulard a condamné l'agression et appelé les victimes à se manifester. "J’invite les personnes victimes de ce type d’agressions à porter plainte." a-t-il insisté auprès du Parisien.



Le journal affirme que L'Amicale des Jeunes du Refuge a décidé de se porter partie civile avec l'association Stop Homophobie. "Ces images ont permis d’alerter l’opinion publique et les élus sur une réalité méconnue et inacceptable. La France ne peut fermer les yeux sur ce qui se passe sur son territoire", a conclu son président, Mehdi Aifa.