publié le 30/05/2018 à 06:31

Le camp du "Millénaire" à Paris, où vivent près de 1.700 migrants, est en cours d'évacuation par les forces de l'ordre mercredi 30 mai depuis 6h. C'est le plus gros campement de la capitale, situé au nord-est, porte de la Villette, le long du Canal Saint-Denis. Les migrants sont essentiellement originaires du Soudan, de Somalie et d’Érythrée.



Cette évacuation est la 35e à avoir lieu à Paris en trois ans. Elle "conduira à l'hébergement temporaire des personnes concernées dans une vingtaine de sites de Paris et de la région parisienne", a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans un communiqué.

Près de 24 structures, notamment des gymnases, ont été mobilisées en Île-de-France pour les accueillir. "On ne sait pas trop où on va. Ici c'était dur", a expliqué à l'AFP Issam, un Libyen arrivé il y a 7 mois, son sac pour tout bagage sur le dos.

Évacuation ce matin du camp du #Millénaire, dans le nord de Paris. Les exilés montent dans des bus pour se rendre dans des gymnases#rtl pic.twitter.com/E8ecuEbVgg — Julien Fautrat (@Julien_Fautrat) 30 mai 2018

"J'ai mobilisé des moyens de forces mobiles de la préfecture de police, à niveau suffisant - 550-600 personnes", a indiqué le le préfet de la région Île-de-France Michel Delpuech. À ces effectifs s'ajoutent ceux de la brigade fluviale et ceux des sapeur-pompiers de Paris.



L'évacuation des autres camps parisiens aura lieu "si possible la semaine prochaine", a-t-il par ailleurs annoncé. 800 migrants vivent sur un campement au Canal Saint-Martin et entre 300 et 400 porte de la Chapelle.

Des CRS procèdent à l'évacuation du camp de migrants du "Millénaire" à Paris le 30 mai 2018 Crédit : GERARD JULIEN / AFP

Bataille politique

Ce camp était au cœur d'une bataille politique entre la maire de Paris et le ministre de l'Intérieur. Anne Hidalgo réclamait leur prise en charge mais se refusait à demander leur évacuation. Dans un communiqué le 23 mai dernier, Gérard Collomb annonçait avoir demandé l'évacuation du camp, évoquant le "refus de la ville de demander l’évacuation de son domaine public", tout en assumant hors micro de faire traîner la situation pour embêter la maire de Paris.



"Il y a manifestement une différence d'approche politique, philosophique et humanitaire de cette question de l'accueil digne des réfugiés", a constaté sur RTL Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris. Mais "il n'y a pas beaucoup d'alternatives à trouver ensemble des solutions".



Anne Hidalgo avait pris l'habitude ces dernières semaines de visiter le camp chaque vendredi, pour alerter sur les mauvaises conditions sanitaires et sécuritaires. "Même si cette mise à l'abri est très tardive, nous sommes satisfaits (...) qu'elle puisse avoir lieu ce matin", reconnaît le premier adjoint.



Selon Bruno Julliard, le ministre de l'Intérieur a demandé à la mairie de Paris d'installer "des mobiliers urbains anti-SDF pour éviter que les migrants ne viennent se réinstaller" après l'évacuation. "Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas crédible", fustige-t-il.