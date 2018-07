publié le 27/07/2018 à 11:56

Nouvelle noyade en moins d'une semaine dans le bassin de la Villette. Un jeune homme de 20 ans est mort noyé dans la nuit du jeudi 26 juillet au vendredi 27 juillet alors qu'il se baignait dans le canal situé dans le Nord-Est de Paris. Selon Le Parisien, la victime se serait jetée à l’eau avec trois autres personnes depuis une passerelle située entre la Géode et la Grande Halle. Le jeune homme de 20 ans n’est jamais remonté à la surface.



La maire de Paris, Anne Hidalgo a tweeté ce vendredi qu'elle "apprenait avec tristesse qu'une nouvelle noyade avait eu lieu cette nuit dans le bassin de la Villette" et adressé "ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches". L'élue a également rappelé que la "baignade est interdite dans les canaux de la capitale ainsi que dans la Seine".

Très triste d'apprendre qu'un homme d'une trentaine d'années s'est noyé dans le Bassin de la Villette aujourd'hui. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 25 juillet 2018

La maire de Paris rappelle aux Parisiens qu'il y a "39 piscines à Paris et beaucoup d'autres moyens de vous rafraîchir". L'élue a renvoyé les internautes sur le site les répertoriant. Mercredi après-midi déjà, un homme de 26 ans était déjà décédé dans le bassin de la Villette. Le Parisien précise qu'il s'agissait d'un demandeur d’asile de 26 ans qui aurait plongé depuis la berge du quai de La Loire.

La France a enregistré 121 décès par noyades entre le 1er juin et le 5 juillet, soit en moyenne un peu plus de trois morts par jour, a averti l'agence sanitaire Santé publique France. Si le nombre de décès est en baisse, le nombre de noyades a augmenté par rapport à 2015.