Paris : après un accident mortel, un des rescapés agresse une policière

publié le 20/08/2018 à 03:10

Une policière qui était venue porter secours aux victimes d'un accident de la route, samedi dans le XIXe arrondissement de Paris, a eu la très mauvaise surprise d'être attaquée par l'un des passagers du véhicule. Comme le raconte Le Parisien, les faits se sont déroulés le 18 août en tout début d'après-midi, lorsqu'une Peugeot 206 a fait plusieurs tonneaux rue de Belleville après une sortie de route liée à une vitesse excessive.



Éjecté du véhicule, le conducteur décédera un peu plus d'une heure après. Au moment de l'accident, une fonctionnaire de police, qui n'est pas en service, assiste à la scène et décide immédiatement de prêter assistance aux passagers, parmi lesquels figure un bébé.

Elle se charge d'effectuer les premiers gestes de secours, de sécuriser le périmètre et de prendre des photos de la scène. C'est à ce moment-là qu'un des passagers de la voiture se retourne contre elle et l'agresse violemment "à coups de poing et avec un cric", selon une source policière citée par le quotidien.

Des traces de cocaïne chez l'agresseur

Sérieusement touchée à la tête, la policière perd conscience tandis que l'homme s'enfuit. Connu des services de police et ayant purgé une peine de prison, il est interpellé un peu plus tard dans le quartier, avant d'être placé en garde à vue. Des traces de cocaïne ont été trouvées chez l'agresseur ainsi que chez le chauffeur du véhicule. Prise en charge à l'hôpital Lariboisière (Xe arrondissement), la policière s'est vu prescrire dix jours d'incapacité temporaire de travail.