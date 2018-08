et AFP

publié le 19/08/2018 à 11:45

Fin de soirée dramatique à Cambrai (Nord). 7 piétons ont été renversés par une voiture devant une boîte de nuit, le Mix Bar, dimanche 19 août, vers 4 heures du matin, indiquent les pompiers à RTL.fr, confirmant une information de La Voix du Nord. 5 blessés légers et deux blessés graves dont le pronostic vital est engagé, ont été admis à l'hôpital.



Le chauffeur, sous l'emprise de l'alcool, a été arrêté juste après avoir renversé les piétons et avoir encastré sa voiture dans un pylône. Il n'est pas blessé et a été placé en garde à vue, indique la police à RTL.fr.

"Ce jeune homme âgé de 18 ou 19 ans, fortement alcoolisé, a eu un souci avec un videur au niveau de l'entrée de la boîte de nuit", selon une source policière. Le vigile lui aurait refusé l'accès avant que le suspect ne revienne pour le percuter en voiture, selon les premières investigations.

L'enquête est en cours, précise la police, qui procède à l'audition des témoins de la scène et à l'exploitation de la vidéosurveillance du club.