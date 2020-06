publié le 04/06/2020 à 20:00

RTL a eu accès au rapport d'autopsie de Mohammed Gabsi, décédé le 8 avril dernier après son interpellation par la police municipale de Béziers. Il a été arrêté dans la soirée alors que la ville a imposé un couvre-feu pendant la période de confinement. Cet homme, âgé de 33 ans, est décédé à son arrivée au commissariat, après son transport dans le véhicule de police.

L'un des trois policiers municipaux ayant procédé à l'interpellation a indiqué s'être "assis sur les fesses de l'individu interpellé encore très excité dans le but de le maintenir jusqu'à sa conduite au commissariat". Puis, les policiers affirment avoir entendu l'homme "ronfler", leur laissant penser qu'il s'était endormi. Avant de constater qu'il était inanimé.

L'autopsie pratiquée sur le corps du défunt conclut à une "compression cervicale prolongée et appuyée, à l'origine d'infiltrations musculaires, fracture de la corne thyroïdienne et contusion du nerf vague" et à un "syndrome asphyxique".

Deux hypothèses sont avancées pour expliquer le décès

Mais "la cause exacte du décès ne peut être précisée" et deux hypothèses sont avancées. Dans le premier cas, Mohammed Gabsi pourrait avoir succombé à un syndrome asphyxique à cause d'un "appui prolongé en région cervicale" et un "transport sur le ventre". La seconde hypothèse ajoute une "possible prise de cocaïne" à "la compression" de la carotide et du nerf vague. En résumé, le traumatisme cervical a pu participer au décès mais cette lésion n'est peut-être pas la seule cause de la mort. Une prise de drogue a pu précipiter le décès.



Pour la sœur de la victime, Houda Gabsi, "la responsabilité des policiers ne fait pas de doute". Elle veut "à tout prix connaître la vérité", pour que "ça ne se reproduise plus jamais, qu'aucune autre famille ne vive ce drame".

Une information judiciaire contre X a été ouverte en avril dernier par le parquet de Béziers pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique" et "non-assistance à personne en péril". À ce stade, personne n'a été mis en examen.