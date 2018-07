publié le 29/04/2018 à 13:19

Sa disparition avait été jugée "inquiétante". Introuvable depuis le mercredi 25 avril, Angélique, 13 ans, a finalement été retrouvée sans vie "dans la nature" par la police samedi aux alentours de 2 heures du matin, à Quesnoy-sur-Deûle (Nord).



Un homme de 45 ans avait été placé en garde à vue samedi 28 avril dans la soirée. Selon un communiqué du parquet de Lille, il a rapidement "avoué les faits" avant de conduire les enquêteurs sur les lieux. Ce riverain, voisin de la famille de l'adolescente, était déjà connu des services de police pour des faits de viol et d'agressions sexuelles.

Mercredi 25 avril, l'adolescente avait été portée disparue dans la commune de Wambrechies, près de Lille. Selon la police, elle aurait laissé "un mot disant rejoindre des copines pour ensuite renter, mais n'est jamais rentrée".

Son corps retrouvé dans une forêt

Le corps de l'adolescente portait des traces de strangulation. D'importants moyens avaient été mobilisés dont une brigade cynophile et des pompiers plongeurs pour fouiller le port de Wambrechies.



Un homme âgé de 45 ans, placé en garde à vue samedi vers 23 heures, a reconnu les faits avant d’amener les enquêteurs sur les lieux. Selon un communiqué du parquet de Lille, ce riverain, "demeurant également à Wambrechies", a "très rapidement avoué les faits, et a emmené les enquêteurs, accompagnés de ceux de la direction départementale de la sécurité publique du Nord, co-saisie de l’enquête, à l’endroit où il avait abandonné le corps de la jeune fille".



Père de deux enfants, le suspect était déjà connu des services de police pour des faits de viol et d'agression sexuelle. L'individu était inscrit au fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles. Son casier judiciaire mentionne "une condamnation datant de 1996 pour des faits commis en 1994 qualifiés de viol avec arme, attentats à la pudeur aggravés et vol avec violence".

Le suspect connaissait Angélique

Le suspect connaissait la victime et l'aurait attiré à son domicile. Il aurait tenté de la violer avant de l'étranger alors qu'elle se débattait. Samedi, les enquêteurs de la police judiciaire de Lille avait entendu un enfant de 10 ans qui "aurait vu la jeune fille partir volontairement avec un homme" mercredi vers 16h30, selon une source policière.



Interrogé par Franceinfo, le maire de Wambrechies a réagi à la disparition tragique de l'adolescente. "Ce matin, ça a été l'effondrement pour tout le monde. On avait toujours l'espoir qu'elle soit vivante", a-t-il déclaré. Une autopsie sera effectuée lundi 30 mai pour vérifier le récit du suspect, toujours en garde à vue. Le parquet de Lille doit communiquer sur l'affaire dans la journée.