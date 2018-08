Morbihan : des chiens volontairement lâchés dans un refuge pour chats

publié le 10/08/2018 à 20:45

Un refuge pour chats saccagé par deux chiens. C'est le drame auquel a été confronté le responsable de l'École du chat de Quiberon dans le Morbihan, rapporte Bretagne Actu. Trois chats sont morts et certains sont traumatisés. Les soins vétérinaires vont coûter près de 1.000 euros au refuge.



Lundi 6 août au matin, Jean-François Gélébart est prévenu par des voisins du refuge de la présence de chiens. Lorsqu'il se rend sur place, il découvre avec stupeur qu'un berger allemand et un labrador ont été lâchés dans un enclos, et que deux chats ont été tués. Les deux chiens étaient encore là à son arrivée.

Le responsable du refuge dénonce un acte de malveillance. "Les chiens ne pouvaient pas entrer seuls au refuge, ils ont été 'aidés', assure-t-il dans Le Télégramme. On les a portés sur le toit d’un chalet (enfoncé) et ils se sont précipités sur les filets de protection des enclos qu’ils ont déchirés pour attaquer et tuer les chats."

Plainte pour maltraitance animale

Parmi les chats qui ont survécu à l'attaque, l'un d'eux a été gravement blessé. Il est décédé quelques jours plus tard. Les autres ont été tellement traumatisés qu'ils ne peuvent plus retourner dans l'enclos attaqué : ils doivent d'urgence trouver un foyer d'accueil, signale Le Parisien.



Les propriétaires des chiens, deux travailleurs saisonniers, ont été identifiés. Ils affirment que leurs chiens se sont enfuis, et les enquêteurs n'excluent pas l'intervention d'un tiers. Une plainte a été déposée contre eux pour animaux en divagation. D'autre part, une plainte contre X pour maltraitance animale a également été déposée.



En attendant que l'enquête progresse, des bénévoles sont venus au refuge pour aider à réparer les dégâts. Une cagnotte a même été lancée pour financer les réparations, mais aussi pour investir dans un système de surveillance, et éviter qu'un tel drame ne se reproduise.