publié le 18/07/2018 à 12:50

Arme blanche et arme à feu, il n'a échappé à aucun danger. Un jeune homme de 28 ans a été pris en charge ce mercredi 18 juillet sur le Vieux-Port de Marseille, blessé par balle au niveau du pied, et poignardé par arme blanche au thorax et à l’épaule, selon les informations de La Provence. Son pronostic vital est engagé.



La scène s'est déroulée à hauteur du quai de Rive-Neuve, dans le Ier arrondissement de la cité phocéenne. "Au moment de sa prise en charge par les marins-pompiers, la victime était dans une situation d’urgence médicale", explique La Provence.

Cette scène n'est pas sans rappeler un fait divers survenu le 10 juin dernier. Un homme plus jeune encore, âgé de 22 ans, avait été abattu par balles, à bout portant, dans le même secteur, rappelle le quotidien régional.