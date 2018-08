publié le 18/08/2018 à 04:24

Un an après l’enlèvement et le meurtre de Maëlys, sa mère organise une marche blanche à Pont-de-Beauvoisin (Isère), là où la petite fille de 9 ans avait disparu. La marche débutera dès 15 heures le 27 août prochain, indique la mère de la fillette sur sa page Facebook.



Les personnes souhaitant participer devront s'inscrire sur la route et peuvent apporter des ballons gonflés à l'hélium qui seront lâchés à l'issue de la marche, devant la salle polyvalente où avait eu lieu le mariage au cours duquel Nordahl Lelandais avait enlevé Maëlys.

En février dernier, l'ancien miltaire avait reconnu l'avoir tuée "involontairement" et avait conduit les enquêteurs jusqu'au corps de la petite fille. Mis en examen pour la séquestration et le meurtre de l'enfant, il est également mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer.