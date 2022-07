Les infos de 8h - Bébé mort dans le Tarn : qu'est-ce que le syndrome du bébé oublié ?

Perdre un enfant, c'est évidemment le pire qui puisse arriver à des parents, et ça l'est d'autant plus lorsque ça arrive par sa propre faute. C'est ce qui est arrivé à ce père de famille ce jeudi 21 juillet à Bordes près de Pau, dans le Tarn. Un bébé de 14 mois est en effet mort dans une voiture, son père ayant oublié de le déposer à la crèche.

Un drame terrible qui peut pourtant arriver à tout le monde. Sophie se souvient de cet après-midi de l'été 2016, où elle a frôlé la catastrophe. Elle se dirigeait à un rendez-vous et son mari l'avait prévenue que leur fils de 16 mois dormait à l'arrière de la voiture. Mais elle n'y a pas prêté attention. Elle a pu récupérer son enfant à temps mais n'oubliera jamais : "Je l'ai laissé en plein cagnard, j'ai hurlé en même temps que je courrais à la voiture. Il pleurait et cela m'a rassuré car il n'était pas mort", raconte-t-elle au micro de RTL.

"Je ne suis pas allé consulter dans la foulée, j'étais dans une culpabilité terrible. C'est une chose dont je ne pourrai jamais parler. Rien que d'y penser me met une boule au ventre, ça ne peut pas arriver", poursuit cette mère, encore bouleversée. "Mon mari me l'a dit mais je n'y ai pas pensé. J'étais déjà partie. Dans ma tête, j'étais dans mon travail. Je ne pensais pas oublier quelque chose d'aussi important", confie-t-elle.

Sophie est loin d'être un cas isolé. Ce syndrome du bébé oublié s'explique. Un chercheur en psychologie travaille en effet sur le sujet depuis 20 ans en Floride, aux États-Unis. Selon lui, ces drames surviennent lorsque deux systèmes de mémoire entrent en conflit : la "mémoire prospective" est dépassé par la "mémoire d'habitude". Le cerveau entre en pilotage automatique et se laisse absorber par des soucis au travail. Par exemple, le stress, le surmenage sont des facteurs. Un évènement imprévu sur la route, qui prend le dessus aussi.



Le conducteur ou la conductrice oublie ainsi que son enfant est derrière. Or, les voitures deviennent vite des pièges de chaleur, et les jeunes enfants se déshydratent très rapidement. Le chercheur américain suggère une sorte d'aide-mémoire pour éviter ces drames : posez une peluche ou un jouet sur siège à côté de vous par exemple, cela vous rappellera que votre enfant est à l'arrière. Ou laissez votre sac, votre portable près de lui, sur la banquette. Vous serez donc obligés d'ouvrir la porte arrière.

