Les infos de 6h - Puff : "C'est un enjeu important de la santé public", déclare Borne

En cette veille de rentrée scolaire, Élisabeth Borne sera l'invitée de Focus dimanche sur RTL. Elle parlera sans doute du nouveau plan national de lutte contre le tabagisme qui sera présenté prochainement.

Néanmoins, pour l'instant, la chef du gouvernement ne prévoit pas de nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarette.

"On a augmenté la fiscalité sur le tabac cette année, et on ne prévoit pas de l'augmenter l'an prochain. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très vigilant sur la consommation du tabac. Vous savez qu'elle est repartie à la hausse. Le tabac, c'est 75 000 morts par an, c'est énorme", a-t-elle déclaré.

Face à cette hausse, la première ministre prévoit un nouveau plan de lutte. " On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec, notamment, l'interdiction des cigarettes électroniques jetables (les puffs) qui donnent de mauvaises habitudes aux jeunes."

Si certaines de ces cigarettes électroniques aux goûts fruitées ne contiennent pas de nicotine, la chef du gouvernement s'arrête sur l'habitude du geste. "On peut nous dire qu'effectivement ce n'est pas de la nicotine, mais c'est un réflexe, un geste auquel les jeunes s'habituent et c'est ensuite comme ça qu'ils vont vers le tabagisme, donc je pense qu'il faut arrêter ça. C'est un enjeu important de santé public", a-t-elle précisé.



