Procès de "la bande du chat", cambrioleurs des stars

Le procès de la bande du chat s'ouvre ce mercredi 23 juin à Paris. À sa tête, un jeune cambrioleur réputé pour son agilité physique, d'où son surnom en référence à l'animal et qui comme le chat avait pris pour habitude de s'introduire chez ses victimes en leur absence. Notamment les chez les joueurs du PSG.

Il est près de 22 heures, le 28 novembre 2018. Le joueur Eric Choupo-Moting affronte Liverpool sur la pelouse du Parc des Princes. Au même moment, sur la façade de son immeuble, un homme longe le rebord du cinquième étage, glisse le long de la gouttière et entre chez lui par la fenêtre. En quelques minutes, le voleur rafle une série de sacs à main, trois montres de luxe des bijoux de grande valeur.

Quelques jours plus tard, c'est au tour de Thiago Silva de se faire cambrioler un soir de match du PSG, puis de Booba et enfin de Patrick Sébastien. À chaque fois les voleurs s'introduisent par les fenêtres, mais dès le premier cambriolage, les policiers de la BRB ont identifié un suspect, Mohamed.S, surnommé "le chat". Il est connu pour son agilité et son épais casier judiciaire. Après des mois de planque, le chat et sa bande ont été arrêtés. Une partie du butin a été retrouvée ainsi qu'une longue liste de cibles potentielles avec leurs adresses.

