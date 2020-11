publié le 11/11/2020 à 06:46

Elles sont neuf, neuf familles de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, à poursuivre l'État français pour "carence fautive". En cause, la pollution due notamment au trafic routier. Ce territoire est traversé chaque année par des centaines de milliers de camions, et les particules fines rejetées dans l'air dépassent régulièrement les valeurs limites autorisées.

Résultat : dans cette vallée plus qu'ailleurs, on voit apparaître des maladies respiratoires. On ne compte plus les personnes asthmatiques. Pour ces familles, c'est un long combat vers une reconnaissance. L'audience s'est tenue mardi 10 novembre devant le tribunal administratif de Grenoble. Anne-Laure attendait ce procès depuis des années. Malade, elle a enfin pu parler de sa vie dans cette vallée rongée par la pollution.

"C'est quand même historique. Je suis malade depuis que je vis dans la vallée. (...) Il y a cette pollution chronique qui est mortelle", dénonce-t-elle au micro de RTL. Elle souhaite que l'État prenne des mesures drastiques. Des indemnisations allant de 115.000 à 300.000 euros par victime ont été demandées.

À écouter également dans ce journal :

Confinement - Deux semaines après le confinement, il y a toujours beaucoup de monde dans les rues. Gérald Darmanin a donc décidé de renforcer les contrôles. "La nécessaire pédagogie a fait son temps", a assuré le ministre de l'Intérieur. Il demande aux préfets de renforcer les contrôles du confinement dans les grandes villes, notamment dans les parcs et jardins.

Présidentielle américaine - Donald Trump continue de revendiquer la victoire. Le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a en effet refusé de concéder la victoire à Joe Biden et promis ce mardi 10 novembre une "transition en douceur" vers un "second" mandat de Donald Trump. Une déclaration inquiétante pour la démocratie américaine.



Football - Pour le match amical opposant les Bleus à la Finlande ce mercredi 11 novembre au Stade de France, l'équipe devrait être remaniée avec Olivier Giroud et Paul Pogba. L'occasion de voir pour la première fois Marcus Thuram, le fils du champion du monde 1998. L'équipe sera en effet remaniée pour protéger des joueurs pour le match contre le Portugal samedi en Ligue des nations.