Les infos de 5h - Nordahl Lelandais : une autosie relance l'affaire Rauschkolb

publié le 15/03/2021 à 05:40

Rebondissement dans le dossier Nordahl Lelandais. La justice a fait exhumer le corps de Thomas Rauschkolb, jeune homme décédé en Savoie en 2015, non loin d'une discothèque fréquentée régulièrement par Nordahl Lelandais. Une autopsie a été réalisée et la piste de l'accident est désormais remise en cause.

C'est mardi dernier dans un cimetière de Strasbourg que le corps de Thomas Rauschkolb a été exhumé. Un moment difficile pour son père Francis. "C'est très très pénible mais malheureusement on est obligé de sortir mon fils de sa tombe pour avoir un début d'enquête", nous dit-il. Thomas, 18 ans, a été retrouvé au pied d'une falaise près d'une discothèque que fréquentait Nordahl Lelandais.

Francis Rauschkolb n'a jamais cru à la thèse de l'accident. "Thomas a fui quelque chose ou quelqu'un, c'est une certitude. Pour moi il faut creuser absolument la piste de Lelandais", dit-il. En ordonnant cette exhumation, la justice semble déterminée à faire la lumière sur ce dossier.

