Les infos de 18h - Tarbes : ce que l'ont sait de la rixe entre motards qui a tué une personne

Incroyable scène de violence ce samedi 18 septembre dans l'après-midi à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, où plusieurs dizaines de motards se sont affrontées faisant un mort et plusieurs blessés dans le cadre d'une manifestation baptisée "American Saloon", avec musique country, tournoi de poker et exhibition de tatouages. On ne sait toujours pas pourquoi la fête a dégénéré et l'un des agresseurs serait en fuite. Mais c'est la loi du silence qui semble s'imposer pour l'instant.

Au moins deux groupes de motards se sont affrontés. D'un côté, les Rebels, un club de motards des environs de Tarbes et de l'autre, les Hells Angels bien connus des services de police, leur nom étant souvent associé à des phénomènes violents. La rixe a impliqué une cinquantaine de personnes sans que l'on sache encore les raisons exactes de l'affrontement. Selon une source policière, il pourrait s'agir d'une guerre de territoire.

Six victimes ont été recensées par la police mais le parquet n'exclu pas qu'il y en ait d'autres. Victime de plusieurs coups de couteau, un homme de 52 ans est décédé sur place et l'arme n'a pas été retrouvée. Les deux personnes hospitalisées sont maintenant hors de danger, toutes sont inconnues de la justice. Les enquêteurs auditionnent un bon nombre de témoins mais l'auteur des coups de couteau n'a pas été identifié. Les motards de la région préfèrent garder le silence.

À écouter également dans votre journal

Primaire écologiste - Sandrine Rousseau et Yannick Jadot sont sortis vainqueur du 1er tour de la primaire et s'affronteront dans un 2e tour pour l'investiture dimanche prochain.

Crise des sous-marins - Joe Biden a demandé à parler à Emmanuel Macron. Une conversation téléphonique serait prévu dans les prochains jours.

Football - Le plus emblématique et populaire des supporters de l'OM, René Malleville, est décédé des suites d'un cancer ce dimanche 19 septembre. Une pluie d'hommage a eu lieu sur les réseaux sociaux.